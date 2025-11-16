İtalya – Norveç maçına yakın takip... Fenerbahçe'den Milano çıkarması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 18:21:00
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya–Norveç maçını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti. Torunoğulları'nın her iki takımdan da takip edeceği ve son durumlarını gözlemleyeceği isimler olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Torunoğulları'nın, bu mücadelede her iki milli takımdan da bazı oyuncuları yakından takip edeceği öğrenildi. 

SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE

Maç özelinde en dikkat çeken isimlerden biri ise Alexander Sörloth oldu. Norveç Milli Takımı forması giyen golcü oyuncu, bu haberin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha gündeme taşındı.

