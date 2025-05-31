Fenerbahçe'deki seçim için iddia: 'Bence kazanır'

Trendyol Süper Lig'de sezonun 38. ve son haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasına ve seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlker Yağcıoğlu açıklamasında, "Dzeko gitti, Tadic gitti. Maximin, Skriniar ve Kostic kiralık. Osayi ile anlaşamadın. Szymanski var. En-Nesyri, her topu aldığında ıslıklandı. Bu saatten sonra zor. Livakovic'in ayrılığı gündemde. Ayrılmak istediği söyleniyor. Oosterwolde'nin nasıl döneceği belli değil. Becao ortalarda yok. Diego Carlos geldi yedek kulübesinde oturuyor. Fenerbahçe'nin işi gerçekten zor. Bir kere gidecek 6 tane oyuncun var. 6 tane alacaksın. 120 tane gol atmış iki oyuncun gidiyor. Gördüğüm gidişat öyle. O da bir risk" dedi.

Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz Yıldırım harika bir açıklama yaptı. 'En son ben seçimde kaybettim, bana seçimde alınan oydan bir fazlasını getirin imzayı toplayıp bütün her şeyimle bu işin içine gireyim' dedi. Hadi abi o zaman. İstifa diye bağırıyorsun, imza topluyorsun, yürüyüş yapıyorsun. Yapacağın iş 16 bin tane imza toplamak. Şu anda bütün yük Fenerbahçe genel kurul üyelerinin omuzlarında, onlar karar verecek. İmza toplanırsa bambaşka bir yere evrilir bu iş. İmza toplanmazsa böyle devam edecek."

İlker Yağcıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Ciddi bir kaos var ve bunun bir an önce sona ermesi en büyük temennim. Bunun doğru yolu en kısa süre içinde halledilmesi. Ali Koç devam ediyorsa devam eder, Aziz Yıldırım imza toplanıp aday olursa ki bu sefer kazanır bence. Ali Koç aday bile olmayabilir. Bu işin sonlanması ve Fenerbahçe'nin transferi yapması lazım. Yoksa yine paraları boşa harcarsın."



