Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası için açıklama! 'Yeni algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

Fenerbahçe'nin İçişleri Bakanlığına açtığı 3 Temmuz davasının sonucuna ilişkin basında çıkan iddialar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu'ndan açıklama geldi.

Ali Alper Alpoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğradığımız maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla İçişleri Bakanlığına açmış olduğumuz davanın sonucuyla ilgili yeni algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız.

En baştan söylemeyim ki açtığımız tazminat davamız kesinlikle reddedilmemiştir.

Davamızın 3. Celsesi bugün Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mevcut davamız 2021 yılında İdare Mahkemesine tam yargı davası olarak açılmıştı ve davamız hem İdare Mahkemesi hem Danıştay tarafından “görevsizlik” sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Gönderme kararı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk celsede mahkeme kendini görevli görmüş devamında bugün yapılan yargılamada ise kendini yine oy çokluğuyla görevli görmeyerek dosyayı hangi mahkemenin(yargı yolunun) görevli olduğunun tespit edilebilmesi amacıyla “Uyuşmazlık Mahkemesine” gönderme kararı almıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm davalarımızın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."