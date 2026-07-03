Fenerbahçe'den 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılında resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından video ile yazılı bir açıklama yayımladı.

"FENERBAHÇE YIKILMAZ"

Fenerbahçe, yayımladığı videoda "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz... Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde tek ses, tek yürek olduk" ifadelerine yer verirken paylaşımını "#FenerbahçeYıkılmaz" etiketiyle tamamladı.

15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.



Ama biz…



Meydanlarda,

Adliye önlerinde,

Tribünlerde,



Tek ses, tek yürek olduk.



Ve hep birlikte haykırdık:#FenerbahçeYıkılmaz 💛💙 pic.twitter.com/uGtQME3f51 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2026

YAZILI AÇIKLAMA DA YAYIMLANDI

Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise 3 Temmuz'un yalnızca hukuki bir sürecin adı olmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe'nin haklılığının hukuk önünde tescillendiğini belirtirken, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi.