Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe'den 3 Temmuz mesajı

3.07.2026 00:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılı dolayısıyla resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından video ile yazılı bir açıklama yayımladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 15. yılında resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından video ile yazılı bir açıklama yayımladı.

"FENERBAHÇE YIKILMAZ"

Fenerbahçe, yayımladığı videoda "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz... Meydanlarda, adliye önlerinde, tribünlerde tek ses, tek yürek olduk" ifadelerine yer verirken paylaşımını "#FenerbahçeYıkılmaz" etiketiyle tamamladı.

YAZILI AÇIKLAMA DA YAYIMLANDI

Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise 3 Temmuz'un yalnızca hukuki bir sürecin adı olmadığı vurgulandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe'nin haklılığının hukuk önünde tescillendiğini belirtirken, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğinin altını çizdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #3 temmuz

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kolombiya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kolombiya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Kolombiya, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında Gana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04:30'da başlayacak.
Arjantin - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arjantin - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arjantin, 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu maçında Yeşil Burun ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01:00'de başlayacak.