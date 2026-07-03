Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
Bordo-mavili kulüp, paylaşımında "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullanırken, #Tertemiz etiketine de yer verdi.
HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ!— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2026
HER ZAMAN HAYKIRACAĞIZ!
2010-2011 Sezonu 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐳 Şampiyonu 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐳𝐨𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫!#Tertemiz pic.twitter.com/GmfftUwr1O