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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

3.07.2026 00:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Bordo-mavili kulüp, paylaşımında "Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullanırken, #Tertemiz etiketine de yer verdi.

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