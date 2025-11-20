Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor!

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, futbol direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmelerde defanstaki kaliteyi artırmak istediğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İngiltere ile İtalya'dan ciddi taliplerin olduğu ve Hollandalı futbolcunun ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi. Sarı lacivertli takımda yaşanan bu gelişmenin de savunmaya yapılacak takviyenin önemini artırdığı vurgulandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Oosterwolde'nin ayrılma ihtimalini göz önüne alan yönetim, Brighton'da forma giyen Fransız stoper Olivier Boscagli'yi gündemine aldı.

Oliver Boscagli

Geçen yaz da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Boscagli, temmuz ayında transfer olduğu İngiliz kulübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor. İngiltere Lig Kupası'nda 3 karşılaşmada oynayan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig'de ise henüz maça çıkamadı.

Bu durumu fırsat bilen sarı lacivertlilerin, ara transfer döneminde Boscagli için bir kez daha devreye girecek. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in oyuncuyu yakından takip ettiği, Brighton cephesinin de Fransız futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.