Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor!

Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor!

20.11.2025 12:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yerine gelecek isim belirlendi: Fenerbahçe'de Oosterwolde için ayrılık çanları çalıyor!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ara transfer dönemi için İngiltere ve İtalya'dan teklifler aldığı ileri sürüldü. Sarı lacivertlilerin Oosterwolde'nin alternatifi olacak transferi ise şimdiden belirlediği iddia edildi.

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, futbol direktörü Devin Özek ile yaptığı görüşmelerde defanstaki kaliteyi artırmak istediğini dile getirdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye İngiltere ile İtalya'dan ciddi taliplerin olduğu ve Hollandalı futbolcunun ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi. Sarı lacivertli takımda yaşanan bu gelişmenin de savunmaya yapılacak takviyenin önemini artırdığı vurgulandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Oosterwolde'nin ayrılma ihtimalini göz önüne alan yönetim, Brighton'da forma giyen Fransız stoper Olivier Boscagli'yi gündemine aldı.

Image

Oliver Boscagli

Geçen yaz da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Boscagli, temmuz ayında transfer olduğu İngiliz kulübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor. İngiltere Lig Kupası'nda 3 karşılaşmada oynayan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig'de ise henüz maça çıkamadı.

Bu durumu fırsat bilen sarı lacivertlilerin, ara transfer döneminde Boscagli için bir kez daha devreye girecek. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in oyuncuyu yakından takip ettiği, Brighton cephesinin de Fransız futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Jayden Oosterwolde #Olivier Boscagli

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Aynı performansı sergilersek...'
Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Aynı performansı sergilersek...' Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Jurecka, taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım" dedi.
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması: 'Benim de buradan sonra bir sınavım olacak'
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması: 'Benim de buradan sonra bir sınavım olacak' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi!
Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlik'e diş geçiremedi! Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Gençlik, konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.