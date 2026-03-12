Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den CEV Kupası'na veda!

12.03.2026 21:30:00
AA
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında İstanbul'da ağırladığı ACH Volley ekibine 3-1 mağlup olarak organizasyondan elendi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın ACH Volley takımıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Medicana, maçı 3-1'lik skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Medicana, Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta da rakibine 3-2 kaybetmişti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Andreas Danill (Kıbrıs Rum Kesimi)

Fenerbahçe Medicana: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Chinenyeze, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Marttila, Gomez)

ACH Volley: Urnaut, Krzic, Stern, Marovt, Pajenk, Ropret (Kovacic, Sket, Sen)

Setler: 25-19, 19-25, 21-25, 16-25

Süre: 97 dakika (22, 27, 27, 21)

İlgili Konular: #CEV Kupası #volley #Fenerbahçe Medicana

