Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik!

12.03.2026 11:34:00
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 6 oyuncu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

6 EKSİK

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, müsabakada görev yapamayacak.

5 İSİM SINIRDA

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek. 

