Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den derbi sonrası gönderme: ''Sakın ha' sezonu hayırlı olsun'

Fenerbahçe'den derbi sonrası gönderme: ''Sakın ha' sezonu hayırlı olsun'

26.04.2026 23:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den derbi sonrası gönderme: ''Sakın ha' sezonu hayırlı olsun'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisi sonrası açıklama yaptı.

Ertan Torunoğulları, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik Aralık ayında yaptığı "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar her şeyi ifade ederim!" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.

"'SAKIN HA' SEZONU HAYIRLI OLSUN"

Derbi sonrası konuşan Ertan Torunoğulları "Arkadaşlar, 'Sakın ha' sezonu herkese hayırlı olsun!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Ertan Torunoğulları; "En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi #Ertan Torunoğulları

