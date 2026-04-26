Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi sözleri: 'Penaltıyı atabilsek...'

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil" dedi.

"İSTEDİKLERİ GALİBİYETİ ALAMADIK"

Açıklamalarına devam eden Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.