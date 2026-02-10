Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana deplasmanda kazandı!

10.02.2026 18:01:00
Fenerbahçe Medicana, Voelybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)

Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25

Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)

İlgili Konular: #fenerbahçe #voleybol #Kuzeyboru

