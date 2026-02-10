Fenerbahçe'den Abigail Paola Chaves kararı: Resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 20:41:00
Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe arsaVev, 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Abigail Paola Chaves ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının Arjantinli kalecisi Abigail Paola Chaves'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın formasını terleten Abigail Paola Chaves ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Chaves, Fenerbahçe formasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 maçta kaleyi korudu.

