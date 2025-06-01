Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanırken karşılaşmaya gelen taraftarlar, yönetim başta olmak üzere birçok futbolcu ve Mourinho'ya tepki gösterdi.

Müsabaka boyunca yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho için de istifa tezahüratları yaptı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverlerin En-Nesyri, Szymanski ve Çağlar Söyüncü'yü yuhalaması dikkat çekti.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçeli taraftarlar sadece 3 futbolcuya alkışla destek verdi.

Bu isimler ise İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek oldu.



