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Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!

Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!

1.06.2025 11:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçeli taraftarlardan tepki: Sadece 3 futbolcu alkışlandı!

Fenerbahçe sezonun son maçında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar; yönetim, birçok futbolcu ve Mourinho'yu protesto ederken sadece 3 futbolcuya alkışla destek verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanırken karşılaşmaya gelen taraftarlar, yönetim başta olmak üzere birçok futbolcu ve Mourinho'ya tepki gösterdi.

Müsabaka boyunca yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho için de istifa tezahüratları yaptı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolseverlerin En-Nesyri, Szymanski ve Çağlar Söyüncü'yü yuhalaması dikkat çekti.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçeli taraftarlar sadece 3 futbolcuya alkışla destek verdi.

Bu isimler ise İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek oldu.


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