Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Memnun olan takım var mı?'

20.04.2026 21:38:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, salı günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi gündeme dair görüşlerini bildirdi.

"HAKEMLERDEN MEMNUN OLAN VAR MI?"

Konyaspor karşılaşması için takımla birlikte Konya'ya giden Torunoğulları, A Spor'a yaptığı açıklamada hakem kararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."

