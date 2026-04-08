Fenerbahçe'den Kayserispor maçında taraftarına jest!

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılıp haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor.

11 Nisan Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe, deplasman tribünü biletleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN TARAFTARA JEST

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır" denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir."

Fenerbahçe'nin açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:

"Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."