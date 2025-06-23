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Fenerbahçe'den Orkun Kökçü hamlesi: İstenen bonservis belli oldu!

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü hamlesi: İstenen bonservis belli oldu!

23.06.2025 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den Orkun Kökçü hamlesi: İstenen bonservis belli oldu!

Orta saha transferi planlayan Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer planlanan bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın genç futbolcusu Matvey Kislyak'ın adı Fenerbahçe'yle anılırken Portekiz basınından sürpriz bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yle ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Benfica'nın Orkun'u 25 milyon Euro'ya transfer ettiği ve 40 milyon Euro'dan daha düşük bir bedelle ayrılığa onay vermeyeceğine dikkat çekildi.

Ek olarak milli futbolcunun bu yaz transfer dönemi için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu ifade edildi.

Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 51 maça çıkan Orkun Kökçü, 12 gol ve 9 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta da süre alırken 2 asist kaydetti.


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