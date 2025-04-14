Orkun Kökçü'nün performansı galibiyete yetmedi!

Portekiz Premier Lig'in 29. hafta maçında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün 1 gol 1 asist yaptığı karşılaşmada sahasında Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

Orkun Kökçü'nün performansı galibiyete yetmedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:17

Portekiz Premier Lig'in 29. hafta maçında Benfica, Arouca'yı konuk etti. 

Da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Benfica'nın gollerini, 60. dakikada milli oyuncu Orkun Kökçü kaydederken, 79. dakikada ise Orkun'un asistinde Yunan oyuncu Vangelis Pavlidis fileleri havalandırdı. 

Arouca'nın gollerini ise 72. dakikada Türk oyuncu Güven Yalçın ile 90+5'te Weverson'dan geldi.

Bruno Lage'nin çalıştırdığı Benfica, ligde üst üste 9 galibiyetin ardından 10. maçında ilk kez puan kaybetti.

Benfica'nın iki golünde de pay sahibi olan Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 89. dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.

Öte yandan Arouca forması giyen Türk oyuncu Güven Yalçın'da mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada yerini Brian Mansilla'ya bıraktı.  

Bu sonucun ardından Benfica, puanını 69 yaptı. Arouca ise 30 puana yükseldi.

Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, V. Guimaraes deplasmanına gidecek. Arouca, Estrela'yı konuk edecek.


Etiketler: #Benfica #Arouca #premier lig

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