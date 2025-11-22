Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Partizan maçındaki ırkçı pankarta tepki! 'Şikayetlerimize rağmen asılmasına izin verdiler'

22.11.2025 10:12:00
AA
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 12. haftasında Belgrad'da Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Karşılaşmaya Partizan tribünlerinde açılan skandal pankart damga vurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan-Fenerbahçe Beko maçında, Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart tepki çekti.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, Partizan'a konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açtı.

Image

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden oldu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

