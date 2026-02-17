Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu!

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu!

17.02.2026 21:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in operasyon geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Meksikalı futbolcunun Hollanda'da ameliyat olduğu açıklandı.

Ayak bileğinden operasyon geçirdiği öğrenilen orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.

Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.

Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #ameliyat #sakatlık

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Anderson Talisca en büyük hedeflerini açıkladı: 'Bunu saklamıyoruz'
Fenerbahçeli Anderson Talisca en büyük hedeflerini açıkladı: 'Bunu saklamıyoruz' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına İsviçreli hakem!
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına İsviçreli hakem! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Buna göre müsabakaya İsviçreli hakem Sandro Scharer atandı.
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Çok güçlü bir takım ama...'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Çok güçlü bir takım ama...' Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Pereira, Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini ancak futbolcularına inandığını söyledi.