Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Edson Alvarez ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Meksikalı futbolcunun Hollanda'da ameliyat olduğu açıklandı.

Ayak bileğinden operasyon geçirdiği öğrenilen orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.

Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.

Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."