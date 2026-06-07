Fenerbahçe'den transfer açıklaması: '4 futbolcu ile anlaşmıştık'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Torunoğulları, seçim sürecinden önce 4 futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Biz 4 tane oyuncuyla da anlaşmıştık. Haziran ayında kampa katılacaklardı. Yani bütün çalışmamız o yöndeydi" ifadelerini kullandı.

"DÖRT FUTBOLCU İLE ANLAŞMIŞTIK"

Başkan adaylarıyla da bir araya geldiğini söyleyen Torunoğulları, "Sağ olsun iki başkan adayı da, buradan da kendilerine teşekkür ediyorum, beni çağırdılar gittim sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar" dedi.

Transfer planlamasına ilişkin detay veren deneyimli futbol insanı, anlaşma sağlanan isimlerin mevkilerini de açıklayarak, "Santrfor, sol stoper, sol bek... Onun üzerine biz 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık" sözlerini kullandı.