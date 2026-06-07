“Fenerbahçe Başkanı kim oldu?” ve “ Seçim saat kaçta başlayacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan seçim sürecinde, kongre üyeleri yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 7 Haziran 2026 Pazar günü, saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.

YENİ FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU?

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Yeni Fenerbahçe Başkanı, oy verme işleminin sona ereceği saat 17.00'den sonra oyların sayılmasının ardından netleşecek.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Başkan: Aziz Yıldırım

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ

Başkan: Hakan Safi

Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

HAKAN SAFİ 3 TRANSFERİ AÇIKLADI

F.Bahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ve Al Ahli'den Merih Demiral'ı açıklarken; son olarak Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la da anlaştığını duyurdu. Safi, "2 isim açıkladık. Spekülasyon yapanlara inanmayın. Hiçbir sorun yok, inanabilirsiniz. Yıldızları getireceğim dedim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Bugün sizlere bir müjde daha veriyorum. Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Ona da aynısını söyledim; 15 golden değil 20 gol veya asistten başlayalım dedim. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiş ve kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.