Fenerbahçe'den transfer edilmişti: Rade Krunic'e büyük onur!

Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, önemli bir başarıya imza attı.

Kızılyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun 2025 yılında takımın en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Sırp temsilcisinden yapılan açıklamada, Krunic'in profesyonelliğin simgesi olduğu, takımın kilit oyuncularından biri olduğu ve takım arkadaşlarının her zaman güvendiği bir oyuncu olduğu belirtildi.

FENERBAH ÇE'DEN TRANSFER ED İLMİŞTİ

Fenerbahçe'den geçen yıl Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, Sırp ekibinde bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.