Hasan Şaş'tan Fenerbahçeli yıldıza övgü: 'Galatasaray'da olmasını isterdim'

Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısındaki performansını sporOn YouTube kanalında değerlendiren Hasan Şaş, bir isme dikkat çekti.

Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin iyi oyununun sebebi, Tedesco'nun geldikten sonra hemen 2 çakılı 6 numara bazen Fred'i kullandı ama İsmail-Alvarez ikilisi... Hepsi Asensio'yu daha rahat nasıl oynatabilirim üzerineydi.

Fenerbahçe çok çok çok iyi bir oyuncu (Asensio) almış. Ben bu oyuncunun açık söyleyeyim Galatasaray'da olmasını isterdim. Çok fark yaratır. Sol ayağına hakim, oyun zekası çok yüksek, az top kaybı yapıyor, devamlı tehlike halinde. Talisca da iyi durumda.

Talisca ile birlikte 2 tane solak Fenerbahçe'ye çok şey katıyor. Burada Fenerbahçe'yi durdurmak için konuşmayayım ama şöyle bir şey var, eğer Talisca ve Asensio bağlantılarını kesemezseniz ikisi de sol ayak, ikisi de çok formda başınıza bela alırsınız.

İkisini durdurun Fenerbahçe durur. Asensio ile Talisca çok fark yaratıyor. Asensio bütün orta sahanın merkezinde, kanatlara içlere gidiyor... Bunun kontrolü çok zor. Galatasaray'da Yunus'un olduğu gibi. Önlerinde oynayan Talisca ona yardım ediyor, pas alışverişi ve düzeninde. Bire birde adam geçiyor Asensio, iyi asist yapıyor, iyi şut çekiyor, oyun zekası çok üst kalite. Talisca da buna uyunca ortaya farklı bir Fenerbahçe çıkıyor. Eyüpspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe çok iyi bir futbol oynadı, bu net."