Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest!

Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest!

29.12.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest!

Sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşmıştı. Ancak İtalyan ekibi Genoa'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelmesi sonrası Fenebahçe'nin Livakovic'e aynı rakamı Dinamo Zagreb'den de getirmesini söylediği iddia edildi.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor.

Kulüpten ayrılmak isteyen ve sezon başında Girona'ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol kulübünde hiç süre almadı. Girona'dan ayrılacak olan Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Ancak Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamıyor.

"YA BU RAKAMI GETİR YA DA İTALYA'YA GİT"

Livakovic'e talip olan bir başka ekip ise Genoa. İtalyanlar, deneyimli kaleci için 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe, Livakovic'e resti çekti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Genoa'nın teklifi sonrası Fenerbahçe'nin Livakovic'e "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" dediği belirtildi. Ne yapacağını düşünen Livakovic'in son kararı merakla bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Dinamo Zagreb #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Girona'da Dominik Livakovic krizi: 'Oynamadığı halde...'
Girona'da Dominik Livakovic krizi: 'Oynamadığı halde...' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in forma şansı bulamaması tartışma nedeni oldu.
Girona’ya kiralanmıştı... Dominik Livakovic'e 5 talip birden!
Girona’ya kiralanmıştı... Dominik Livakovic'e 5 talip birden! Fenerbahçe’den İspanya LaLiga ekibi Girona’ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic, sezonun ikinci yarısında farklı bir takımda forma giyebilir. Daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Livakovic’i kadrosuna katmak isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirtildi.
Girona'da Livakovic krizi: 'Oynamak istemediğini söyledi'
Girona'da Livakovic krizi: 'Oynamak istemediğini söyledi' Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic için LaLiga ekibinden çarpıcı bir açıklama geldi. Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.