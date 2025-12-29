Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'e rest!

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor.

Kulüpten ayrılmak isteyen ve sezon başında Girona'ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol kulübünde hiç süre almadı. Girona'dan ayrılacak olan Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Ancak Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamıyor.

"YA BU RAKAMI GETİR YA DA İTALYA'YA GİT"

Livakovic'e talip olan bir başka ekip ise Genoa. İtalyanlar, deneyimli kaleci için 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe, Livakovic'e resti çekti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Genoa'nın teklifi sonrası Fenerbahçe'nin Livakovic'e "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" dediği belirtildi. Ne yapacağını düşünen Livakovic'in son kararı merakla bekleniyor.