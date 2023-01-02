Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Miha Zajc yolcu...

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:16

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yeni mukavele için görüşmelerini sürdürüyordu.

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, Zajc'a sunduğu kontrat şartlarını güncelledi ve yeni bir teklif yaptı. Oyuncuya önerilen maaşın 1.5 milyon Euro'ya çıkarıldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, mevcut kontratından senelik 1 milyon Euro civarında alıyor.

Miha Zajc

BEŞİKTAŞ İSTİYOR!

Uzun süredir Zajc'ın durumunu takip eden ezeli rakip Beşiktaş'ın ise Slovak futbolcuya 2 milyon Euro önerdiği konuşuluyor. Zajc'ın, Beşiktaş'la anlaşması halinde bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Miha Zajc, bu maçlarda 2 gol 1 asist katkısı yapmıştı.