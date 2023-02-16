Fenerbahçe depremzede Mehmet Akif Ağaç'ı ağırladı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan Mehmet Akif Ağaç'ı sarı-lacivertli tesislerde konuk etti.
Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın misafiri oldu.
İMZALI FORMA HEDİYE EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Ülker Stadı'nı gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirip formasını da imzalattı.
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