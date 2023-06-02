Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, İtalya'ya dönmek istiyor
Ara transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, kariyerine tekrar İtalya'da devam etmek istiyor.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ülkesine geri dönmek istiyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A'da oynamak için İtalya'ya dönme isteği olan Zaniolo'ya Juventus ve Milan'ın ilgi gösterdiği belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Ancak, her iki kulübün de oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye istekli olmadığı ifade edildi.
Zaniolo'nun bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğu ve bu rakamın Juventus ve Milan için fazla geldiği iddia edildi. Bu nedenle, İtalyan futbolcunun İtalya'ya dönüşünün kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği dile getiriliyor.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 lig maçında görev alarak 3 gol kaydetmişti.
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