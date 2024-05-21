Fenerbahçe, derbide yaşananları paylaştı!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi, devre arası ve sonrasında sarı lacivertli takımda yaşananları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 20:17
Fenerbahçe, derbide yaşananları paylaştı!
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Fenerbahçe, Gakatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın hikayesini Fenerbahçe Youtube hesabından paylaştı.

Sarı lacivertli takımda; Kamp günü, maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yapılan konuşmalar şu şekilde;

İsmail Kartal: "Yarın orada alacağımız 3 puan tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını üzerinden atamayacaklar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü..."

Ali Koç: "Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir.

MAÇ ÖNCESİ

İsmail Kartal: "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın! Buraya bunu herkese göstermeye geldik. Sözün bittiği yerdeyiz, son sözü siz söyleyeceksiniz."

DEVRE ARASI

İsmail Kartal: "1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz."

MAÇ SONU

İsmail Kartal: "Herkese bu takımın ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakları ve oyunları bozduk. Tarihi bir ve bu gece tarih yazdınız."

Ali Koç: "Sizinle gurur duyuyorum. Aferin size! Onların partilerini iptal ettiniz." 


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