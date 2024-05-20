Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı sırada Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:28
Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım
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Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:

 


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