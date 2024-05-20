Dursun Özbek'in konuştuğu sırada Fenerbahçe'den paylaşım
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı sırada Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı esnada Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:
??? Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder ?? pic.twitter.com/NbPAaF2qBg
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