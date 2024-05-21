Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesine ilişkin beş şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
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İstanbul Valiliği, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonrasında yaşananlara dair açıklama yaptı. Valilik açıklamasında Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin beş şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyuruldu.

Açıklamada idari ve adli inceleme işlemlerinin devam etmekte olduğu ve ihmali bulunan personel hakkında inceleme başlatıldığı da belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"19.05.2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığı görülmüştür.

Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir:

Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir.

Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2.318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır.

Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır.

Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırılmıştır.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.’ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir.

Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52’de sağlanmıştır.

Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."


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