Fenerbahçe, Dominik Livakovic için tekifini yükseltti

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:03

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde, listenin başında ise Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic bulunuyor.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

NTV Spor'un Sırp basınından Sportske'ye dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe, Livakovic için Dinamo Zagreb'e teklifi iletti.

Sarı lacivertlilerin, Hırvat kaleci için ilk olarak 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtilirken bu rakamı 8 milyon Euro'ya çıkardığı öne sürüldü.

Haberde, Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde direttiği söylenirken Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk teklifini reddetiği ifade edildi.

28 yaşındaki file bekçisinin Dinamo Zagreb ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, geçen sezon 49 maça çıkarken 13 maçta da kalesinde gol görmedi.