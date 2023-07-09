Fenerbahçe Rusya'da Zenit'e kaybetti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Rusya'daki hazırlık maçında karşılaştığı Zenit'e penaltı atışlarında 4-3 mağlup oldu.
Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşı karşıya geldi.
Yeni Zenit Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.
YENİ TRANSFER FORMA GIYDİ
Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Edin Dzeko ise maçta süre alamadı.
Ryan Kent
Zenit'te Claudinho, 25. dakikada sakatlanarak yerini Vasilev'e bıraktı.
Mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe - Zenit maçını 35 bin 421 kişi takip etti.
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
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