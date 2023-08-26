Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in lisansını çıkardı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 16:27

Güncelleme: 26.08.2023 - 16:27

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-Lacivertliler, Livakovic'in lisansını çıkarttı.

Dominik Livakovic, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda ilk resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyabilecek.

Fenerbahçe, Hırvat eldivenin transferi için Dinamo Zagreb'e 6.650 milyon Euro + 950 bin Euro bonus ödeyecek.