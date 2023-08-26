Livakovic transferinin perde arkası: 'Sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye imza attı'

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:48

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:48

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli kaleci, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6.650 milyon Euro + 950 bin Euro bonus ödemesi yapacak.

Öte yandan Dominik Livakovic transferinin perde arkasında yaşananları Hırvat gazeteci Vlado Boban, Sabah'a anlattı.

DOMINIK LIVAKOVIC, SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Boban, Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile daha önceden anlaştığını ancak milli kalecinin menajerinin, Livakovic'i yüklü bir miktarla Suudi Arabistan'a götürmek istediğini söyledi.

"SÖZÜNÜ TUTTU, FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI"

Buna karşın Livakovic'in Sarı-Lacivertlilerle yaptığı anlaşmaya sadık kaldığını belirten Hırvat gazeteci, "Livakovic'in gelişi Dinamo Zagreb'in Avrupa maçları sebebiyle gecikse de sözünü tuttu ve Fenerbahçe'ye imza attı" ifadelerini kullandı.

Vlado Boban, Dominik Livakovic'ten şöyle bahsetti:

"Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar, sadece oyuna odaklanır. Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir. Ayrıca çok sakin ve soğukkanlı. Çizgide harika bir kaleci. Transfer söylentileri, konsantrasyonuna ve maç hazırlıklarına olumsuz bir etki yapmadı. O çok iyi bir profesyonel.

"5-6 SENE ÜST DÜZEYDE OYNAYABİLECEK BİR İSİM"

Fenerbahçe'nin kalesi için uzun vadeli bir çözüm olacaktır. Türkiye'de göstereceği performansla kesinlikle çok sevilir. Henüz 28 yaşında. 5-6 sene çok rahat bir şekilde üst düzeyde oynayabilecek bir isim.

IKER CASILLAS DETAYINI HATIRLATTI

Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri. Iker Casillas bile Livakovic için 'İzlenmesi gereken bir adam' yorumunu yaptı.

"PENALTILARDA İÇİNİZ RAHAT OLMALI"

Aleyhinize penaltı verildiyse ve kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü yüzde 30 penaltı kurtarma başarısına sahip."