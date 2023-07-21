Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarının peşinde!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:17

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:17

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transferler için düğmeye bastı: Salih Özcan & Emre Can

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Dortmund forması giyen Emre Can ve Salih Özcan için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli takımın yerli olmaları sebebiyle iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Emre Can'ın Türkiye'ye sıcak bakmadığı belirtilirken, Dortmund ile anlaşılması halinde Fenerbahçe'nin oyuncu için ikna çalışmalarını başlatacağı aktarıldı.