Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarının peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Emre Can'ı kadrosuna katmak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:17
Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarının peşinde!
Abone Ol google-news

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek bir transferler için düğmeye bastı: Salih Özcan & Emre Can

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Dortmund forması giyen Emre Can ve Salih Özcan için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli takımın yerli olmaları sebebiyle iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Emre Can'ın Türkiye'ye sıcak bakmadığı belirtilirken, Dortmund ile anlaşılması halinde Fenerbahçe'nin oyuncu için ikna çalışmalarını başlatacağı aktarıldı.


fenerbahçe Salih Özcan Emre Can transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler