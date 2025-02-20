Fenerbahçe duyurdu: Belçika'da taraftarlara yasak!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:22

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Anderlecht maçı için taraftarına uyarıda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"20 Şubat 2025 tarihinde, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 2. maçında Anderlecht ile deplasmanda oynayacağımız müsabakada Belçika yerel yetkililerinin aldığı kararlar doğrultusunda taraftarlarımızı bilgilendirmek istiyoruz.

Maç günü olan 20 Şubat tarihi saat 08.00 ile 21 Şubat saat 08.00 arasında, müsabakanın oynanacağı Lotto Park Stadyumu çevresinde biletsiz taraftarlarımızın bulunması yasaktır.

Belçika polis yetkililerinin bu hükme uymayan taraftarlarımıza yönelik yaptırımlarda bulunma riski olduğunu önemle ve hassasiyetle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca ev sahibi tribünlerden bilet alan taraftarın müsabakaya girişlerine izin verilmeyecektir.

Taraftarlarımızın söz konusu kararlara uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ediyoruz."