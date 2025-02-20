Fenerbahçe duyurdu: Belçika'da taraftarlara yasak!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlar için maç öncesi uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Anderlecht maçı için taraftarına uyarıda bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"20 Şubat 2025 tarihinde, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 2. maçında Anderlecht ile deplasmanda oynayacağımız müsabakada Belçika yerel yetkililerinin aldığı kararlar doğrultusunda taraftarlarımızı bilgilendirmek istiyoruz.
Maç günü olan 20 Şubat tarihi saat 08.00 ile 21 Şubat saat 08.00 arasında, müsabakanın oynanacağı Lotto Park Stadyumu çevresinde biletsiz taraftarlarımızın bulunması yasaktır.
Belçika polis yetkililerinin bu hükme uymayan taraftarlarımıza yönelik yaptırımlarda bulunma riski olduğunu önemle ve hassasiyetle hatırlatmak isteriz.
Ayrıca ev sahibi tribünlerden bilet alan taraftarın müsabakaya girişlerine izin verilmeyecektir.
Taraftarlarımızın söz konusu kararlara uygun şekilde hareket etmelerini önemle rica ediyoruz."
Spor Haberleri
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Fenerbahçe duyurdu: Belçika'da taraftarlara yasak!
- Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?
- Derbinin hakemi belli oldu!
- Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında!
- Galatasaray'ın konuğu AZ Alkmaar!
- ÇBK Mersin turu ikinci maça bıraktı!
- Rizespor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!