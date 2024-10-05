Fenerbahçe duyurdu: İsmail Yüksek'ten kötü haber!
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen futbolcunun A Milli Takım kadrosundan çıkarılması bekleniyor.
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
NE KADAR YOK?
İsmail Yüksek'in sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. A Milli Takım aday kadrosundan çıkartılması beklenen İsmail Yüksek'in milli ara sonrası hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Etiketler: #ismail yüksek #fenerbahçe #sakatlık
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