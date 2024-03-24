Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:33

Güncelleme: 24.03.2024 - 10:33

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0, yarı final maçında ise Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek finale yükselmişti.

Eczacıbaşı Dynavit ise çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1, yarı finalde de VakıfBank'ı 3-2'yle geçerek finale kaldı.

AXA Sigorta Kupa Voley'de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Fenerbahçe Opet, 3 kez de şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe Opet, son olarak 2016 - 2017 sezonunda şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit ise çıktığı 13 finalde 9 kez kupaya uzanan taraf olmayı başardı.