Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0, yarı final maçında ise Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek finale yükselmişti.
Eczacıbaşı Dynavit ise çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1, yarı finalde de VakıfBank'ı 3-2'yle geçerek finale kaldı.
AXA Sigorta Kupa Voley'de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Fenerbahçe Opet, 3 kez de şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe Opet, son olarak 2016 - 2017 sezonunda şampiyon oldu.
Eczacıbaşı Dynavit ise çıktığı 13 finalde 9 kez kupaya uzanan taraf olmayı başardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Bu saldırının emrini verenler...'
- Moskova saldırısında failler ortaya çıktı!
- Yavaş'tan Altınok'a 'Londra' yanıtı
- Saldırgan Türkiye'den mi geldi?
- Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- 'Emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
- CHP'nin seçim afişlerine çirkin saldırı!