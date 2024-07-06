Fenerbahçe, Edin Dzeko'dan haber bekliyor!

Sevilla'dan En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya yakın olan Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun takımdan ayrılması durumunda bir santrafor daha alacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:47
Fenerbahçe, Edin Dzeko'dan haber bekliyor!
Abone Ol google-news

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde önemli mesafe aldı. Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamaya yakın olan sarı-lacivertliler bir yandan da Edin Dzeko'nun kararını bekliyor.

MOURINHO, LUGANO MAÇINI İŞARET ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, yönetimden santrfor transferinin 23 Temmuz Salı günü Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar bitirmesini istedi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim ise En-Nesyri ile görüşmeleri hızlandırdı.

DZEKO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de yönetimin bir gözü ise Edin Dzeko'da. Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle kafası karışan 38 yaşındaki futbolcunun vereceği karara göre Fenerbahçe bir santrfor daha alacak.


fenerbahçe haberleri Edin Dzeko haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Lazar Samardzic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Lazar Samardzic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber
Mourinho'nun golcü listesinin başındaydı: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi

Mourinho'nun golcü listesinin başındaydı: Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis kararı: Resmen açıklandı!

Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis kararı: Resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler