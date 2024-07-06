Fenerbahçe, Edin Dzeko'dan haber bekliyor!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:47

Güncelleme: 06.07.2024 - 12:51

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde önemli mesafe aldı. Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamaya yakın olan sarı-lacivertliler bir yandan da Edin Dzeko'nun kararını bekliyor.

MOURINHO, LUGANO MAÇINI İŞARET ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, yönetimden santrfor transferinin 23 Temmuz Salı günü Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar bitirmesini istedi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim ise En-Nesyri ile görüşmeleri hızlandırdı.

DZEKO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de yönetimin bir gözü ise Edin Dzeko'da. Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle kafası karışan 38 yaşındaki futbolcunun vereceği karara göre Fenerbahçe bir santrfor daha alacak.