Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor!

21.08.2025 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez bugün İstanbul'a gelecek.

Yaz transfer döneminde Dorgeles Nene, Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha noktaladı.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, West Ham United'ın Meksikalı ön liberosu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; deneyimli futbolcu bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

WEST HAM 38 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

West Ham United, Edson Alvarez'i 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

EDSON ALVAREZ'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Edson Alvarez, 2003 dakika sahada kalmış ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #west ham united

İlgili Haberler

Portekiz'de gündem Fenerbahçe - Benfica maçı! 'İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı'
Portekiz'de gündem Fenerbahçe - Benfica maçı! 'İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı' Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz basını, Fenerbahçe-Benfica maçı için dikkat çeken yorumlar yaptı.
Spor yazarları, Fenerbahçe - Benfica maçını değerlendirdi: 'Birisi Mourinho'ya rakibin 10 kişi kaldığını söylesin!'
Spor yazarları, Fenerbahçe - Benfica maçını değerlendirdi: 'Birisi Mourinho'ya rakibin 10 kişi kaldığını söylesin!' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe taraftarına flaş Mourinho çağrısı: 'Sosyal medyadan yazın'
Fenerbahçe taraftarına flaş Mourinho çağrısı: 'Sosyal medyadan yazın' Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi.