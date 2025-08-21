Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı: İmza için İstanbul'a geliyor!

Yaz transfer döneminde Dorgeles Nene, Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha noktaladı.
EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'DE
Sarı-lacivertliler, West Ham United'ın Meksikalı ön liberosu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; deneyimli futbolcu bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
WEST HAM 38 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
West Ham United, Edson Alvarez'i 2 yıl önce Ajax'tan 38 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
EDSON ALVAREZ'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Edson Alvarez, 2003 dakika sahada kalmış ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.