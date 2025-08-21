Fenerbahçe taraftarına flaş Mourinho çağrısı: 'Sosyal medyadan yazın'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 11:16:00
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmayı Kontra Spor'da değerlendirdi.

Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin korner organizasyonunu eleştirirken Fenerbahçe taraftarına da çarpıcı bir çağrı yaptı.

Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz.

Mourinho'ya buradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın!

Szymanski'ye 150 tane korner attırsın. İrfan Kahveci'ye 50 tane korner attırsın çünkü onun çok zamanı yok, onu sonradan alıyor.

Bir takımda 4'ü yapışmış böyle tren gibi. Skriniar, Duran, En-Nesyri, Oosterwolde. 4'ünü topla 10 metre. Szymanski şu altıpastaki adamı bir geçir ya korner keserken! Bu maçlarda duran toplar önemli!"

