Portekiz'de gündem Fenerbahçe - Benfica maçı! 'İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Benfica ile 0-0 berabere kaldığı maç Portekiz basınında geniş yankı buldu.

Ülke basınında Fenerbahçe-Benfica maçının yansımaları şu şekilde:

Publico: Benfica son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İstanbul cehenneminden yara almadan çıktı.

TSF: Benfica, bu akşam İstanbul'da Jose Mourinho'nun takımıyla 0-0 berabere kaldı. Her şey Luz'da belirlenecek.

CMJornal: Kartal cehennemden canlı çıktı.

Sicnoticias: Benfica İstanbul'da berabere kaldı ve Luz'daki maç için her şey açık kaldı.

Jn: Hücumda zararsız Kartal, Fenerbahçe karşısında gol yemedi.

Sabado: Play-off'un ilk ayağında Benfica, İstanbul'da berabere kaldı.

FPF: Benfica, Türkiye'de berabere kaldı.

Somosfanaticos: Kartallar ve Türkler, Türkiye'deki hayal kırıklığı yaratan beraberlikte kötü futbol oynadılar.

Sportinforma: Benfica, Türkiye'de berabere kaldı, kararı Luz'a bıraktı.

A Bola: İstanbul'da hoş bir beraberlik. Bruno Lage'ın Benfica'sı Türkiye'den ayakta ayrıldı ancak çok şanslıydı.

Record: Cehennem sadece hafif bir ateş. Benfica büyük çaba sarf etmeden her şeyi atlattı.

O Jogo: Benfica, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ile berabere kaldı.

Maisfutebol: Benfica cehennemden sağ kurtuldu ancak hasarsız çıkamadı.

Zerozero: Ofansif açıdan oldukça zayıf bir oyun sergileyen ve açıkça Türk takımının stratejisini bozmayı hedefleyen Benfica, İstanbul'da hayatta kaldı ve Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.