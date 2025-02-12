Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:22

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Çetin, beyninde pıhtı atması sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde; Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri olmuştu. Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.

Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.

A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.

Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.


Etiketler: #Oğuz Çetin #fenerbahçe #yoğun bakım

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