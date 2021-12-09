Fenerbahçe efsanesi Okacha, Kadıköy'de Frankfurt maçını izleyecek

Fenerbahçeli eski futbolcu Jay Jay Okocha, Eintracht Frankfurt kafilesiyle İstanbul'a geldi ve maçı izleyenler arasında olacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 10:35
Fenerbahçe efsanesi Okacha, Kadıköy'de Frankfurt maçını izleyecek
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Grubu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyete uzanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maçta sürpriz bir ziyaretçi de olacak.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Eintracht Frankfurt kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelerek tribünde karşılaşmayı izleyecek. Alman ekibinde Avrupa kariyerine adım atan Okocha, kulübün davetlisi olarak maçı Kadıköy'de takip edecek.

Nijeryalı yıldız Jay Jay Okocha, 1996-1998 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe formasını giymiş, ardından PSG'ye 12 milyon euroya transfer olarak Türkiye rekoruyla ülkemizden ayrılmıştı.


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