Poto derbisini Fenerbahçe farklı kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 8'inci haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Safiport, kendi sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.

İHA
09 Aralık 2021 Perşembe, 08:45
Poto derbisini Fenerbahçe farklı kazandı
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Fenerbahçe Safiport, Kadınlar EuroLeague 8. hafta maçında Galatasaray’ı konuk etti. Derbi maçından 45 sayı farkla 107-62 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla B Grubu’ndaki 5. galibiyetine imza attı.

Salon: Metro Enerji


Hakemler: Jelena Tomic, Amel Dahra, Maka Kupatadze


Fenerbahçe: Iagupova xx 15, Olcay Çakır Turgut xx, McBride xxxx 26, Sabally xxx 19, Williams xx 13, Tuğçe Canıtez xxx 16, Şerife Alperi Onar xx 12, Zahui x 6, Ayşe Yılmaz x
Başantrenör: Victor Lapena


Galatasaray: Merve Aydın xx 11, Davis xx 15, Melis Gülcan x, Pelin Bilgiç x, Krajisnik x 10, Sude Yılmaz x 7, Gizem Başaran Turan xx 14, Eda Şahin x 5, Miray Balotu x, Mısra Albayrak x
Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 27-11 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 52-25 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 82-43 (Fenerbahçe lehine)


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