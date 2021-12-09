Tahir Kıran: Biz Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:15

D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol'un konuğu Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran oldu. Gündem oluşturacak sözler söyleyen Tahir Kıran'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hakemlerin şu anki performansından memnunum, yeter ki art niyetli olmasınlar. 30 maç kazanan takımın kazanacağı maksimum 5 milyon Euro."

"Galatasaray karşısında penaltı bulmuşsun. Durum 2-2 o penaltıyı atacaksın. Arada kendimizi de eleştirmemiz lazım."

"Gökhan Gönül gibi bir kaptanımız var. Gökhan sahada olduğu zaman takımın duruşu değişiyor. Selim Ay, Hamza hoca ile iyi bir ivme yakaladı. Gökhan başka takımlardan da teklif aldı. Gökhan bana dedi ki, başkanım ben Fenerbahçe'den ayrılacağım, hoca beni istemiyor, iki yıl daha futbol oynamak istiyorum dedi. Gökhan'ı herkes ister. Gökhan bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, bize çok faydalı olacağı günler olacaktır."

"İkisinin (Aziz Yıldırım ve Haluk Ulusoy) de kulakları çınlasın, ayrı ayrı severim. Geçenlerde Aziz Başkan ile konuştuk inşallah onunla en kısa zamanda yemek yiyeceğiz."

"Her takımın bir yönetiliş biçimi vardır, ben kendi kulübüme odaklanırım."

"Ben Burak Elmas'la da konuştum. Bu ne bizim, ne sizin yönetimiz tarafından gerçekleşen bir konu. Oğulcan için 1 milyon 200 bin Euro para ödenmiş. Ligin bitimine 6 hafta kala Oğulcan'ı kandırıp onu Galatasaray'a götürmüşler. Burak Elmas'a dedim ki bana kullanmayı düşünmediğin oyuncu ver, bu meseleyi bir şekilde çözelim. Oğulcan'a karşılık Yunus, Atalay ve Ali Yavuz Kol'un kiralık transferi konusunda anlaştık. Yunus ile Ali Yavuz Kol'u ilk maçta oynatmayı düşünmüştük. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradım dedim ki oyuncuyu oynatma, o da oynatmayacağını söyledi."

"Selim Ay, Konyaspor'un eski oyuncusu. Konya deplasmanına gittik. Konyaspor taraftarı Selim'i tribüne çağırdı. Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe taraftarı tribüne çağırdı."

"Alper Potuk çok duygusal bir çocuk. Hamza hoca muhakkak ki destek olacaktır."

"Bugüne kadar hiçbir zaman kaybedilen bir maçtan sonra futbolcularımı azarlamadım. Olaylı Galatasaray maçından sonra bile soyunma odasında oyuncularımı tebrik ettim. Böyle futbol oynadığınız sürece sonuç önemli değil dedim."

"Fenerbahçe maçında atmosferden midir bilmiyorum fakat maça açılamadık."

"Biz Fenerbahçe maçına 3 puan almak için geldik fakat olmadı. Fenerbahçe'nin arka bahçesi değiliz. Yarın Galatasaray stadına da 3 puan için gideceğiz, Beşiktaş stadına da 3 puan için gideceğiz. Biz önümüzdeki maçların tamamına 3 puan için gideceğiz."

"3-5 kendini bilmezin yüzünden Trabzonspor ile Rizespor birbirine düşman olamaz. Ahmet Başkan da bu konuda benimle aynı düşünüyor. Biz hep birlikte maç izliyoruz, böyle yapa yapa bu dostluk halkası büyüyecek. Trabzonspor'la aramızda olan gerginliği bitirmek için uğraşıyorum."

"Ben başkanlığa seçilmeden önce de kadın futbol takımı kurmayı düşünüyordum. Biz de kadın futbol takımını kurduk. Her süper Lig takımının kadın futbol takımı olsa güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Kadın futbol maçlarına gitmeyi düşünüyorum."

"Biz Rizespor camiası olarak başkandan malzemecisine kadar bir ekibiz. Bu ekip doğru yerlerde doğru işler yaparsa doğru yerlerde olacağımıza inanıyorum."

"Hamza hocanın bize daha çok faydalı olacağını düşündüm. Hamza hoca işini bilen otoriter çok beğendiğim bir hoca. Kendisiyle anlaşmam 24 saat sürmedi."

"3 maçta alınacak galibiyetler ile her şey değişir. Daha çok şeyler değişecek."

"Gökhan Akkan ile alakalı beni kimse ciddi aramadı."