Fenerbahçe Emir Ortakaya'yı Göztepe'ye kiraladı!
Fenerbahçe, genç futbolcusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ayrıca genç futbolcunun gelişimi için Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de, 2004 doğumlu stoper Emir Ortakaya'nın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi. Fenerbahçe ayrıca, 18 yaşındaki futbolcunun gelişimi için gelecek sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır.
Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir."
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