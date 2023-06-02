Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 7 isim ile yollar ayrıldı!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:03

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:03

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu sözler kaydedildi:

"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları Mir Saeid Marouf Lakrani, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Pavle Peric, Ahmet Tümer, Burak Mert ve Nikola Meljanac ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."