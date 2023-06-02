Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 7 isim ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 7 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu sözler kaydedildi:
"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın oyuncuları Mir Saeid Marouf Lakrani, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Pavle Peric, Ahmet Tümer, Burak Mert ve Nikola Meljanac ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- Yalan söylemişler
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- AKP'li vekil sinyali verdi: Kabine'ye yeni bir bakanlık!
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti