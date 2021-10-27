Fenerbahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu sessizliğini bozdu!

27 Ekim 2021 Çarşamba, 08:44

Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, YouTube kanalına önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Ali Koç'un, geçen sezon yaptığı "Sivasspor maçından sonra sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü?" çıkışına sert yanıt veren Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın "Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var?" sözleri için 'Biz olsaydık Pereira’yı kovardık.Öyle demeç verilmez. Pereira kaliteli oyuncularla ilgili sorunu olan bir arkadaş. Fenerbahçe'de Mesut dışında çok kaliteli isim yok. Manevi değişiklikler oldu. Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yenilgileri çok üzücü ' şeklinde konuştu.

Ali Koç'un hayali düşman yarattığını belirten Mahmut Uslu, "İnsanlar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyor. Biz inanıyoruz, ama 3 yıldır ses yok. İşlerini konsantre olup Fenerbahçe’yi şampiyon yapsınlar. Bıraktığımız Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında büyük fark var. Futbol dışı branşalrda geriye gittik" dedi.

Rossi ve Berisha'nın fırsat transferleri olmadığı görüşünü savunan Uslu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geri dönüşlerine de eleştiriler getirdi.

Kaynak: Spor Arena Youtube Kanalı