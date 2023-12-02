Fenerbahçe evinde çok rahat!
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında kendi evinde ağırladığı PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kral
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Meryem Boz, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Korkmaz)
PTT: Hande Naz Sunar, Caffrey, Mirkovic, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Özlem Tuğral, Caric)
Setler: 26-24, 25-12, 25-17
Süre: 77 dakika (33, 21, 23)
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